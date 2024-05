POL-PDLD: Annweiler am Trifels - Hätte er mal den Kinnriemen seines Helmes geschlossen...

Kandel (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Georg-Todt-Straße einzubrechen. An einem Fenster entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth Pressestelle Telefon: ...

