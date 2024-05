Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht am ehemaligen Krankenhaus

Annweiler (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde im Zeitraum von 9-12h auf dem Parkdeck am ehemaligen Krankenhaus eine graue A-Klasse beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Aufgrund der Spurenlage kann vermutet werden, dass der Verursacher ein helles (ggf. hellblaues) Fahrzeug führte welches in einer Höhe von 47-62cm einen Lackschaden haben dürfte. Dieser dürfte sich entweder hinten links oder noch wahrscheinlicher vorne rechts befinden. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Annweiler.

