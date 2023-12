Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Polizeieinsatz wegen verwirrtem Mann auf den Gleisen

Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Zu einem Einsatz der Bundespolizei und der Polizei Fritzlar kam es in der vergangenen Nacht (28.12.; 1 Uhr) im Bahnhof Wabern. Ein 34-jähriger Mann aus Bad Wildungen lief gegen Mitternacht verhaltensauffällig im Bereich des Bahnhofs umher, zum Teil in den Gleisen in Richtung Kassel.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann mit Unterstützung der Fritzlarer Kollegen in Gewahrsam. Bei den polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ und versuchte, die Beamten mit Tritten zu verletzen, was ihm allerdings nicht gelang. Die Polizisten belehrten den Mann bezüglich der Gefahren beim Aufenthalt auf Bahnanlagen.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes versorgte zunächst eine RTW-Besatzung den Mann und brachte ihn anschließend zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Klinik.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 34-Jährigen ein Strafverfahren wegen Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell