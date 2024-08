Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer wird handgreiflich

Kaiserslautern (ots)

Ein Besuch in der Stadt endete für einen 17-Jährigen aus dem Landkreis am späten Dienstagabend anders als erwartet. Wie der Jugendliche der Polizei mitteilte, war er gegen 23:30 Uhr in der Burgstraße unterwegs. Plötzlich habe eine Mercedes C-Klasse neben ihm angehalten. Der Fahrer bezichtigte den jungen Mann, gegen die Scheiben seines Wagens geschlagen zu haben. Als der Jugendliche dies verneinte und weiterlaufen wollte, stieg der Autofahrer aus, schubste den 17-Jährigen und packte ihn dann an den Armen. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Der Angreifer setzte sich danach wieder in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Laut Beschreibung ist der Täter zwischen 1,90 Meter und 1,95 Meter groß und hatte schwarze Haare, die zu einem Mittelscheitel gekämmt waren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell