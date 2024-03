LPI-J: Berauschte E-Scooterfahrer ertappt

Apolda (ots) - Über das Wochenende sind insgesamt vier Fußmatten aus einem Einkaufszentrum in der Leutloffstraße in Apolda gestohlen wurden. Die Fußmatten, welche jeweils an den Besuchereingängen lagen, hatten eine Größe von 5x2 Metern. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

