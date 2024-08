Polizei Hagen

POL-HA: Motorroller prallt gegen PKW

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr ein 60jähriger Mann mit seinem Motorroller (Honda, 125er) die Boeler Straße von der Altenhagener Straße kommend in Fahrtrichtung Alexanderstraße.

An der Kreuzung zur Friedensstraße musste er plötzlich eine Vollbremsung machen, da von rechts ein PKW (BMW) ohne Anzuhalten in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Dessen 23jähriger Fahrer hätte eigentlich anhalten müssen, da für ihn das Verkehrsschild "Vorfahrt gewähren" (VZ 205) Gültigkeit hatte.

Der Motorroller prallte gegen den linken Kotflügel des BMW und hinterließ dort eine deutliche Delle im Blech. Der Fahrer stürzte mit dem Roller um und verletzte sich dabei leicht am Knie. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich.

Am PKW und am Motorroller entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

