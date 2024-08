Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrlässige Körperverletzung durch aggressiven Hund

Otterstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, 10.08.2024, gegen 16:21 Uhr wurde eine 30-Jährige am Binsfeldsee in Otterstadt durch einen Hund leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Opfer im See schwimmen und wurde hierbei durch einen im Wasser befindlichen Hund angegangen. Der Hund soll die Geschädigte im Bereich des Oberkörpers gekratzt haben, wodurch diese leichte Schmerzen verspürte. Die Hundebesitzerin zeigte sich uneinsichtig. Ihr wurde durch den Pächter ein Hausverbot erteilt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 37-jährige Hundehalterin eingeleitet.

