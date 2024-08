POL-PDLU: Aktuelle Suchmaßnahmen Binsfeldsee

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 10.08.2024, gegen 18:30 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Auto im Sandweg in Bobenheim-Roxheim einen am Fahrbahnrand haltenden Audi A1. Die im Audi sitzende 22-jährige Geschädigte beobachtete daraufhin, wie das unfallverursachende Auto in Richtung Mörscher Straße flüchtete. Laut Angaben der Geschädigten handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein weißes Auto mit grauen ...

mehr