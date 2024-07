Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer parkte am Dienstag zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr seinen grauen Toyota auf einer öffentlichen Parkfläche in der Robert-Koch-Straße in Suhl. In dieser Zeit stieß ein anderer Fahrzeugführer gegen seine hintere linke Stoßstange und verursachte dabei einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unbemerkt pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0177882/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

