POL-HAM: Nach Unfallflucht auf der Ostenallee: Polizei bittet um Hinweise auf unbekannte Verursacherin im dunklen SUV

Hamm-Stadtgebiet (ots) - Am 1. Mai verlief die Kundgebung des deutschen Gewerkschaftsbundes DGB am Martin-Luther-Platz wie auch die Veranstaltung in der Geithe weitgehend störungsfrei. Die Versammlung des DGB hatte in der Spitze 350 Teilnehmer und verlief vollkommen friedlich. Im Bereich der Geithe fanden sich in der Spitze bis zu 1.200 Personen ein. Auch diese Veranstaltung verlief ohne besondere Vorkommnisse; es wurde ...

mehr