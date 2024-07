Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Schmalkalden (ots)

Mittwochmorgen übersah ein 36-jähriger Autofahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr der Kasseler Straße in Schmalkalden (in Richtung Niederschmalkalden) einen bereits dort fahrenden 45-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

