Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Otterstadt (ots)

Am Freitagabend, 09.08.2024, gegen 21:47 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Fahrradfahrer die Speyerer Straße in Fahrtrichtung Speyer. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter kollidierte er mit seinem Oberkörper mit dem linken Außenspiegel. Infolgedessen stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 39-Jährigen deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An dem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

