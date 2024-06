Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Radfahrer schwer verletzt - Unfallflucht

Emsbüren (ots)

Heute kam es gegen 00:10 Uhr auf der Straße "Am Bahndamm" zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg in Richtung Grenzstraße. Etwa in Höhe des Bahnhofsparkplatzes wurde er durch einen bislang unbekannten Radfahrer überholt, welcher ihn beim Einscheren touchierte. Der 68-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emsbüren unter der Rufnummer 05903 - 703190 zu melden.

