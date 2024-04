Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen-Denzlingen: Täterfestnahme nach Einbruch in Supermarkt

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen-Denzlingen: Ein 28-Jähriger konnte am Freitag, 12.04.2024, gegen 03:05 Uhr auf frischer Tat vor einem Supermarkt in der Schwarzwaldstraße festgenommen werden. Zuvor brach er nach derzeitigem Kenntnisstand über eine Glastür in das Gebäude ein und entwendete und beschädigte unterschiedliche Waren. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann aktuell noch nicht genau beziffert werden. Wie Ermittlungen des Polizeipostens Denzlingen ergaben, kommt der Tatverdächtige auch für einen Einbruch in eine Einrichtung der Gemeinde in der gleichen Nacht als Täter in Betracht. Hier soll er diverse Lebensmittel konsumiert und Bargeld entwendet haben. Die Ermittlungen dauern an.

js

