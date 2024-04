Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Kind streift Pkw mit Fahrrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 12.50 Uhr kam es in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 46 Jahre alte Autofahrerin die Neubronnstraße in Richtung einer psychiatrischen Klinik. Als die Frau nach links in die Straße "Haselmatten" einbog, wurde ihr Wagen von einem Kind, welches rechts an ihrem Fahrzeug mit dem Fahrrad vorbeifuhr, gestreift.

Anschließend hielten beide an. Nachdem die Autofahrerin sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes erkundigt hatte, entfernte es sich von der Unfallstelle.

An dem Pkw entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von circa 400 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641/582-0) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere die Eltern des Kindes werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

