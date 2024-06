POL-EL: Lingen - Statue entwendet

Lingen (ots) - Gestern gegen 18:15 Uhr kam es in der Lengericher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines VW Up! fuhr rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn. Dabei übersah er eine 76-jährige Fußgängerin, die durch den Aufprall zu Fall kam. Sie verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

