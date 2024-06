POL-EL: Lingen - Fußgängerin schwer verletzt

Bawinkel (ots) - In der Zeit vom 21.06.2024, 20 Uhr bis gestern 18 Uhr kam es im Bramweg zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter durchtrennten eine am Straßenrand aufgestellte Jesusfigur. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 - 949620 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

