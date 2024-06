Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Quendorf - Gefährdung durch Überholen - Zeugen gesucht

Quendorf (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18 Uhr auf der Nordhorner Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte mit seinem Skoda Octavia in einer Kurve trotz Gegenverkehr einen weißen VW. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mazda kam dem unbekannten Fahrer in diesem Moment entgegen und musste sein Fahrzeug stark abbremsen und auf den Grünstreifen lenken, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen, insbesondere der Fahrer des weißen VW, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell