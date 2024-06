Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Stromkästen aufgebrochen - Kabel entwendet

Lingen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr bis gestern, 7 Uhr kam es in der Strootstraße zu Diebstählen. Bislang unbekannte Täter brachen zwei Stromkästen auf und entwendeten etwa 70 Meter Kabel. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden.

