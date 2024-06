Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Einbruch in Spielhalle

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 03:10 Uhr kam es in der Neuenhauser Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einer Spielothek. Im Inneren brachen sie Automaten auf und entwendeten aus diesen Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

