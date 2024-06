POL-K: 240606-2-K Großkontrolle der Polizei Köln und des Hauptzollamts Köln

Köln (ots) - Nach einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagabend (4. Juni) gegen 17.30 Uhr auf der Schönsteinstraße/Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld sucht die Polizei Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 50 Jahre alter Mann mit seinem Taxi die Schönsteinstraße in Richtung Venloer Straße befahren haben. An der Einmündung Venloer Straße überholte der Taxifahrer ein vor ihm ...

