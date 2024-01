Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Protestaktionen von Landwirten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Bremerhaven (ots)

Im Bremerhavener Stadtgebiet kam es am heutigen Montag, 29. Januar, aufgrund von Versammlungen zu Verkehrsbehinderungen. Hintergrund waren Protestaktionen von Landwirten.

Gegen 8.30 Uhr fuhren rund 30 Traktoren zur Kreuzung Wurster Straße/Senator-Borttscheller-Straße und verblieben in diesem Bereich. Hierdurch wurde die Zufahrt ins sowie die Ausfahrt aus dem stadtbremischen Überseehafengebiet bzw. zum Stadtteil Weddewarden erheblich beeinträchtigt. Im Laufe des Tages wuchs die Zahl der Traktoren an dieser Örtlichkeit auf ca. 36 Fahrzeuge an.

Nach einem Kooperationsgespräch gab sich ein Versammlungsleiter zu erkennen, der eine Spontandemonstration anmeldete. Die Versammlungsbehörde erlegte dem Anmelder die Auflage, den Fahrzeugverkehr in den Hafen bzw. aus dem Hafen heraus wechselseitig freizugeben, sodass sich der Verkehrsstau entzerrte. Gegen 18 Uhr erklärte der Versammlungsleiter die Versammlung für beendet.

Unterdessen fuhren gegen 15.45 Uhr ein Dutzend Traktoren und landwirtschaftliche Fahrzeuge zum Zolltor Rotersand an der Franziusstraße und blockierten dort zunächst die Durchfahrt. Nachdem ein Versammlungsteilnehmer auch für diesen Ort eine Spontandemonstration angemeldet hatte, wurden Auflagen erteilt und der Verkehr aus dem Hafen konnte nach und nach abfließen. Die Versammlung am Zolltor Rotersand dauerte auch in den späten Abendstunden noch an.

Gleiches gilt für eine dritte Spontanversammlung, bei der eine kleine Zahl von Traktoren auf der Wurster Straße zwischen Grauwallring und Amerikaring abgestellt wurde. Diese Versammlung begann in den frühen Abendstunden und dauerte ebenfalls am späten Montagabend noch an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es an dieser Stelle kaum.

Die Polizei Bremerhaven war mit zahlreichen Beamten vor Ort und wurde dabei auch von Einsatzkräften der Polizei Bremen unterstützt.

