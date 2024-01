POL-Bremerhaven: Stark betrunken Unfall verursacht

Bremerhaven (ots) - Direkt neben einem Polizeifahrzeug hat sich ein Autofahrer am gestrigen Mittwochvormittag, 24. Januar, eine Rotlichtfahrt in Bremerhaven-Lehe geleistet. Gegen 11 Uhr stand eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremerhaven an der Kreuzung Hafenstraße/Rickmersstraße auf einer Abbiegespur. In diesem Moment befuhr ein Citroën-Fahrer den ...

mehr