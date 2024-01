Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet friedliche Versammlung in der Bremerhavener Innenstadt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am Sonntag, 28. Januar, eine angemeldete Kundgebung in Bremerhaven-Mitte begleitet. Nach Schätzung der Polizei waren rund 7000 Personen zu der Versammlung mit dem Titel "Aufstehen gegen Rechts" gekommen, die von 15 Uhr bis ca. 16.50 Uhr dauerte. Die Versammlung auf dem Theodor-Heuss-Platz lief aus polizeilicher Sicht friedlich und nahezu störungsfrei. Vor und nach der Kundgebung kam es durch den An- bzw. Abreiseverkehr zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zwischenzeitlich sperrte die Polizei wegen der großen Teilnehmerzahl die Schleswiger Straße für den Durchgangsverkehr und leitete Verkehrsteilnehmer entsprechend um. Am Rande der Kundgebung sprachen Polizeibeamte einen Platzverweis gegen eine Person aus, die andere Versammlungsteilnehmer angepöbelt hatte. Weitere Einsatzanlässe ergaben sich für die Bremerhavener Polizei nicht.

