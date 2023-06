Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tankstellenraub

Bad Frankenhausen (ots)

An einer Tankstelle in Bad Frankenhausen kam es am gestrigen Abend zu einem Raub. Der Täter forderte einen Mitarbeiter auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Nachdem dies verneinte wurde, drohte der Täter dem Tankstellenarbeiter, welcher daraufhin Bargeld übergab. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute in unbekannte Richtung. Nach sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmahnahmen der Polizei gelang es den Flüchtigen festzunehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft entlassen.

