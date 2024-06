POL-K: 240605-2-K Zeugensuche nach Verkehrsdelikt

Köln (ots) - Ein bislang noch nicht identifizierter Fußgänger ist am Dienstagnachmittag (4. Juni) auf der Rolshover Straße in Köln-Gremberg von einem LKW erfasst und tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der LKW-Fahrer (51) gegen 15.45 Uhr die Rolshover Straße in Richtung Poll. An der Kreuzung Gremberger Straße hielt der 51-Jährige hinter einem an der roten Ampel wartenden Linienbus. Nach ...

