POL-K: 240604-1-K Fußgänger bei Verkehrsunfall getötet

Ein bislang noch nicht identifizierter Fußgänger ist am Dienstagnachmittag (4. Juni) auf der Rolshover Straße in Köln-Gremberg von einem LKW erfasst und tödlich verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der LKW-Fahrer (51) gegen 15.45 Uhr die Rolshover Straße in Richtung Poll. An der Kreuzung Gremberger Straße hielt der 51-Jährige hinter einem an der roten Ampel wartenden Linienbus. Nach ersten Angaben soll der Fußgänger versucht haben, zwischen LKW und Linienbus, die Rolshover Straße zu überqueren. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist im Einsatz. Die Feuerwehr zog zur Betreuung der Zeugen Seelsorger hinzu. Die Rolshover Straße ist zwischen Gremberger Straße und Odenwaldstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (cw/sb)

