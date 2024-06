Polizei Köln

POL-K: 240603-2-K Zeugenaufruf - Tresor bei Tankstelleneinbruch entwendet

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (1. Juni) sind drei Unbekannte in eine Tankstelle auf der Escher Straße in Köln-Bilderstöckchen eingebrochen und anschließend mit einem roten Audi vom Tatort geflüchtet.

Gegen 3 Uhr hatte die Alarmlage des Verkaufsraums ausgelöst. Nach aktuellem Ermittlungstand hatten die Männer mittels eines Hydraulik-Spreizers die Eingangsschiebetür aufhebelt und einen Tresor in den Fluchtwagen getragen. Sie fuhren laut Zeugen in Richtung Parkgürtel davon.

Weitere Hinweise zum Tatgeschehen, den Flüchtigen oder dem Verbleib des Fluchtwagens, können telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 71 gegeben werden. (cr/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell