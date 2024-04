POL-HS: Diebstahl von der Ladefläche

Gangelt (ots) - Ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Peugeot, welches in einem Hinterhof an der Hanxler Straße stand, wurde zwischen 6 Uhr und 15 Uhr am Dienstag (2. April) entwendet. Das Zweirad war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

