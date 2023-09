Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen gesucht: Unfallflucht in Rimbeck

Warburg (ots)

Bei Ermittlungen nach einer Unfallflucht sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter Zeugen.

Diese ereignete sich am Freitagmorgen, 08.09.2023, gegen 07:30 Uhr in der Warburger Ortschaft Rimbeck auf der B 7 an der Einmündung Zur Linde.

Ein 36-jähriger Mann aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg fuhr zu diesem Zeitpunkt in einem weißen Volkswagen auf der Ortsdurchfahrt Richtung Ossendorf. Auf Höhe der Straße Zur Linde musste er verkehrsbedingt halten, um anschließend nach links in diese abzubiegen. Hierbei wurde er von einem hinter ihm fahrenden Pkw überholt, wobei dieser die Fahrzeugfront des Volkswagens streifte und beschädigte. Der Fahrer des verursachenden Autos fuhr dann Richtung Ossendorf weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen handelt es sich bei dem verursachenden Auto um eine grau-braune Mercedes-Benz A-Klasse älteren Baujahres.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu der A-Klasse oder dem Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell