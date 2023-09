Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch und Diebstahl von zwei Kennzeichen

Warburg (ots)

Am Samstag, den 09.09.2023, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter widerrechtlich auf das Gelände einer Autolackiererei am Speckgraben in Warburg. Hierdurch wurde der Zaun beschädigt. Die Täter entwendeten von einem abgestellten Pkw die Kennzeichen, HX- GE 121. Beim Diebstahl eines weiteren Kennzeichenpaares wurden sie offensichtlich gestört, da sie dieses zurückließen. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen machen kann, teilt diese bitte unter 05271/962-0 der Kriminalpolizei Höxter mit.

