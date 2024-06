POL-EL: Nordhorn - LKW touchiert Opel Astra - Zeugen gesucht

Klausheide (ots) - In der Zeit vom 21.06.2024 bis zum 25.05.24 kam es in der Heideschulstraße zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten diverse Lampen an einem Gehweg des dortigen Jugendtreffs. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: +49 591 87 104 ...

