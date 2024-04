POL-PDKO: Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen PKW und E-Roller

Sankt Goar (ots) - Derzeitig finden Bergungsarbeiten eines PKW statt, welcher aus bislang unbekannter Ursache von einem Parkplatz am Fähranleger in Sankt Goar aus in den Rhein gerollt ist. Durch den unfreiwilligen Tauchgang des Fahrzeuges wurden keine Personen geschädigt. Durch die laufenden Arbeiten kommt es zu Beeinträchtigungen im Fähr- sowie Schiffsbetrieb. ...

