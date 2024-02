Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig - Zeugenaufruf

Jena (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (16. Februar 2024) ereignete sich kurz nach 15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fußgänger wollte auf Höhe der Gemeinschaftsschule am Jenzigweg die Straße queren. Ein herannahendes Fahrzeug jedoch bemerkte dies augenscheinlich zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Fußgänger über die Motorhaube geschleudert und landete fortfolgend auf dem Kopf. Dadurch erlitt der junge Mann Verletzungen, welche im Anschluss medizinisch versorgt werden mussten. Der Fahrzeugführer indes blieb unbekannt und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Aufgrund des Unfallhergangs war es dem 18-Jährigen nicht möglich sowohl Fahrzeugmarke als auch das amtliche Kennzeichen zu erkennen. Für die weiteren Ermittlungen nach dem Unfallfahrzeug samt Fahrer sucht die Jenaer Polizei daher Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 43190/2024, zu melden.

