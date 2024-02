LPI-J: Schlossdiebstahl

Jena (ots) - Berauscht hinters Steuer gesetzt hatte sich am Sonntagvormittag ein 72-Jähriger. Der Mann war mit seinem Transporter Mercedes unterwegs und wurde durch Beamte in der Dorfstraße kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme, wegen des Konsums berauschender mittel, durchgeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

