LPI-J: Berauscht gefahren

Weimar (ots) - Am späten Sonntagnachmittag befuhr ein 66jähriger mit seinem BMW die B7 in Fahrtrichtung Frankendorf. Kurz nach dem Ortsausgang Hohlstedt überquerten zwei Rehe die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern. Das verunfallte Reh verendete an der Unfallstelle, das zweite rannte weg. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von etwa 3500 ...

mehr