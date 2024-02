Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Gegenverkehr gekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Rothenstein: In den frühen Morgenstunden kam es auf der Bundesstraße im Bereich Rothenstein zu einer Gefahrensituation. Grund hierfür war die Fahrweise eines Transporters der Marke VW in der Farbe Gelb. Wie ein Zeuge per Notruf berichtete, kam ihm der besagte Transporter kurz vor 05:30 Uhr entgegen, auf seiner Fahrspur. Nur durch ein Ausweichen konnte eine Kollision vermieden werden. Weitere Informationen sind aktuell noch nicht bekannt. Hinweise auf den besagten Transporter nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizie.thueringen.de entgegen.

