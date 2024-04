Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kobern-Gondorf (ots)

Am 16.04.2024 kam es gegen 16:54 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 416 in Höhe der Kläranlage bei Kobern-Gondorf. Ein 27-jähriger Fahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis eines E-Fahrzeuges befuhr die B 416 aus Richtung Koblenz kommend und kam in Höhe der Kläranalage vermutlich infolge eines Fahrfehlers und der für die Witterung nicht angepassten Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke an der Moselseite und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde bei dem Unfallgeschehen glücklicherweise nur leicht verletzt. Weitere Fahrzeuge oder Personen wurden nicht in den Verkehrsunfall involviert. Während der Bergungsarbeiten, die aktuell noch andauern, wird der übrige Verkehr durch Polizei und Feuerwehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

