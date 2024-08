POL-PDLU: Speyer- Geschädigter nach Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Speyer (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Kämmererstraße bei einem 16-jährigen Leichtkraftradfahrer durch. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Schalt-und Bremshebel am Fahrzeug ausgetauscht wurden. Da der Fahrer keinerlei Nachweise für die Veränderungen am Zweirad vorweisen konnte, wurde gegen den 16-Jährigen ein ...

mehr