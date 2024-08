Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Brand eines LKW

Frankenthal (ots)

Am 08.08.2024, gegen 22.35 Uhr, wurde in der Carl-Benz-Straße, Höhe Hausnummer 28, der Brand eines dort abgestellten Lkw gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass lediglich die Ladefläche und die Hinterachse beschädigt wurden. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Schaden dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Es dürfte jedoch ein Tatzusammenhang mit einem gemeldeten Altkleidercontainerbrand in der Elsa-Brandström-Straße bestehen, welcher gegen 22.55 Uhr gemeldet wurde. Auch dieser Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hierbei verbrannte eingeworfene Altkleidung. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

