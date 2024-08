Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl von Pedelec-Akkus am Schwimmbad

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024, kam es zum Diebstahl von Pedelec-Akkus an den Fahrrad-Parkplätzen des Frankenthaler Schwimmbades. Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde an insgesamt zwei Pedelecs jeweils der Akku vermutlich mittels Werkzeug unberechtigt entfernt und entwendet. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise auf die Identität möglicher Täter.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell