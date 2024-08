POL-PDLU: Frankenthal - Geschwindigkeitsmessungen mit Kontrollstelle in der Dürkheimer Straße

Mutterstadt (ots) - In der Mittwochnacht, 08.08.2024, gegen 01:15 Uhr, machten sich zwei Unbekannte an einem Fahrradschuppen in der Oggersheimer Straße zu schaffen. Die beiden hatten jedoch nicht mit einem aufmerksamen Nachbarn gerechnet. Der 38-Jährige hörte Geräusche und lief auf die Straße. Als beide Täter das bemerkten, ließen sie die erbeuteten Fahrräder liegen und rannten in Richtung Ortsausgang davon. Die ...

