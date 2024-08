Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Radfahrer nach Unfall geflüchtet

Speyer (ots)

Gegen 17:50 Uhr am Mittwochabend befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße und wollte nach rechts in die Straße Hirschgraben abbiegen. Hierbei hielt sie an, um einen geradeaus, auf dem Fahrradweg fahrenden, Radfahrer passieren zu lassen. Der bislang unbekannte Radfahrer fuhr deutlich Schlangenlinien, scherte nach links mit seinem Rad aus und kollidierte mit dem stehenden Pkw. Anschließend warf er eine Bierflasche auf dem Boden, schrie laut herum und entfernte sich durch den Konrad-Adenauer-Park von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Unfallverursacher nicht mehr festgestellt werden. Am Pkw der 59-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, relativ jung, europäischer Phänotyp, Bart, braune Haare, schwarzes T-Shirt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountain-Bike gehandelt haben.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell