Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Alkoholisierter PKW-Führer durch Bundespolizei festgestellt

Heusweiler (ots)

Am frühen Sonntagmorgen fiel einem Streifenkommando der Bundespolizei ein Fahrzeug auf, welches in Heusweiler-Eiweiler in auffälliger Fahrweise geführt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der ukrainische Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er wurde daher zwecks Blutprobenentnahme zur PI Völklingen verbracht. Nachdem sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt und sein Führerschein beschlagnahmt wurden, wurde er von der Dienststelle entlassen. Der bereits vorher durch sein aggressives und sprunghaftes Verhalten auffällige Mann fing nun an vor der Dienststelle zu randalieren, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Der 38-jährige verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam, von wo er nach seiner Ausnüchterung entlassen wurde.

