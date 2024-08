POL-PDLU: Speyer- Versuchte Schadensausbesserung nach Unfallflucht

Otterstadt (ots) - Gegen 22:20 Uhr am Dienstagabend befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Motorroller die Römerstraße in Fahrtrichtung Guidostraße. In einer leichten Rechtskurve kam der junge Mann nach links von der Straße ab, überfuhr den dortigen Gehweg und stürzte in einen Graben. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. ...

