POL-PDLU: Speyer- Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Schifferstadt (ots) - Am Dienstagabend, 06.08.2024, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, parkte ein 82-Jähriger sein Auto am Waldfriedhof. Als er kurze Zeit später zurückkehrte, entdeckte er eine frische Beschädigung am Heck. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen, wurde das Auto durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Rangieren beschädigt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. ...

