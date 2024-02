Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dreiste Betrugsmasche nach Bankbesuch

Heddesheim (ots)

Am Montagmittag gegen 13 Uhr wurde eine hilfsbereite 74-jährige Frau Opfer einer dreisten Betrugsmasche, nachdem sie Geld in einer Bankfiliale in der Unterdorfstraße abhob. Die Frau begab sich zum Geldautomaten, um wie gewohnt die Bankgeschäfte abzuwickeln. Als sie sich wieder in ihr vor der Bank geparktes Auto begab, legte sie ihre Handtasche auf den Beifahrersitz. Plötzlich öffnete eine männliche Person die Beifahrertür und sprach die Frau in gebrochenem Deutsch mit den Worten "Mutter, Krankenhaus, Krankenhaus wo?" an. Der Unbekannte breitete dann eine Landkarte über dem Beifahrersitz aus, wo sich auch die Handtasche der 74-Jährigen befand. Als die Frau erklärte, dass es sich nicht um eine Landkarte der hiesigen Region handelte, entfernte sich der Mann. Erst am folgenden Tag bemerkte die Geschädigte das Fehlen des Etuis mit der Bankkarte, welches sich in ihrer Handtasche befand. Umgehend ließ sie die Karte sperren, doch die unbekannte Täterschaft tätigte bereit mehrere Bargeldauszahlungen, sodass ein Schaden von fast 3.000 Euro entstand. Der tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre alt, ca. 170cm groß, kräftig, dunkel gekleidet, lichtes Haar, arabisches Erscheinungsbild. Der Polizeiposten Heddesheim sucht nun Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Täterschaft geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/41443 zu melden.

