Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Das muss passen - mit der Drehleiter über den Celler Weihnachtsmarkt!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Celle (ots)

Am Montag startet in der historischen Altstadt von Celle der traditionelle Celler Weihnachtsmarkt. Inmitten der historischen Fachwerkkulisse laden Buden zum Bummeln und Genießen ein. Doch auch zur Weihnachtsmarktzeit ist die hohe Brandlast der Celler Altstadt nicht zu vergessen. Aus diesem Grund führte die Celler Feuerwehr heute gemeinsam mit dem Veranstalter eine Anfahrtsprobe und Begehung durch.

Hierzu waren Termine am Vor- und Nachmittag angesetzt. Mit zwei Drehleitern wurde die allgemeine Befahrbarkeit des Marktes sowie an Schwerpunkten die Anfahrt zu Aufstellungspunkten der Drehleitern geprobt. Außerdem erhielten einige Führungskräfte eine Einweisung in das Marktkonzept und konnten sich vorab ein Bild des geplanten Marktgeschehens machen.

Zum Schluss waren sich wie in den letzten Jahren alle Beteiligten einig. Das passt!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell