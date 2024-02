Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mutmaßlich berauschter Mann verursacht Unfall

Mannheim (ots)

Am Mittwoch war ein 32-Jähriger in einem Mercedes auf der Dalbergstraße in Richtung Luisenring unterwegs. Vor einer Ampel wechselte er um kurz vor 14 Uhr vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei streifte er das Heck eines an der Ampel haltenden VW. Nach dem Unfall raste der Mercedesfahrer davon und ignorierte dabei das Rotlicht der Ampelanlage. Als der 32-Jährige vom Luisenring nach rechts in die Kirchenstraße abbog, verlor der Fahrer mutmaßlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte auf einen geparkten Mercedes. Auch nach dieser Kollision fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter, hielt dann aber gut 60 Meter entfernt von der Unfallstelle in der Kirchenstraße. Als die Polizei Kontakt zu dem 32-Jährigen aufnahm, machte dieser einen desorientierten und geistig abwesenden Eindruck. Im Fahrzeug fand sich ein Verdampfer für Hexahydrocannabinol, welcher von der Polizei sichergestellt wurde. Ob der Mann die berauschende Substanz konsumierte und dies Auswirkungen auf das Unfallgeschehen hatte, ist Gegenstand der durch den Verkehrsdienst Mannheim eingeleiteten Ermittlungen. Der 32-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der von ihm verursachte Gesamtschaden beträgt knapp 19.000 Euro. Zum Glück wurde durch den Unfall aber niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell