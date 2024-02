Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Waghalsiges Fahrmanöver führt zu Unfall

Mannheim (ots)

Ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11 Uhr die linke Fahrspur der Schwetzinger Straße in Richtung Neckarauer Übergang. Unmittelbar nach der Spurzusammenführung nach rechts auf den Neckarauer Übergang überholte er eine vor ihm fahrende 64-jährige Subaru-Fahrerin über den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Gleisbereich der Straßenbahn. Anschließend scherte der 73-Jährige nach rechts über den erhöhten Bordstein auf die Fahrbahn ein und kollidierte im Verlauf mit dem Bordstein an beiden Fahrbahnseiten und der Brückenkonstruktion. Der Mercedes-Fahrer brachte sein Fahrzeug zum Stehen, da sowohl mehrere Airbags ausgelöst hatten, als auch die Lenkung beschädigt wurde. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste im weiteren Verlauf abgeschleppt werden. An dem Mercedes und dem Subaru entstand Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

Wieso der Mercedes-Fahrer dieses waghalsige Fahrmanöver beging, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die der Verkehrsdienst Mannheim übernommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell